O preço da gasolina vai cair no posto? O que muda com a nova política da Petrobras

A Petrobras alterou a sua política de preços nesta terça-feira, 16, e agora não tem mais uma paridade com a importação. De acordo com o presidente da companhia, Jean Paul Prates, o novo modelo "maximiza as vantagens competitivas que a empresa tem". Prates disse ainda que o objetivo é diminuir a volatilidade de preços, sem depender tanto de oscilações externas.

Poucas horas depois do comunicado, a estatal também anunciou a redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha (de botijão) vendido nas refinarias. Mas afinal, como essas mudanças alteram o preço para o consumidor e quando haverá, de fato, uma redução nos postos de venda?

O novo preço dos combustíveis começa a valer já na quarta-feira, 17, mas a queda nos postos deve levar algumas semanas para aparecer. Segundo analistas ouvidos por EXAME, há ainda estoques com valores antigos e conforme esse combustível seja substituído pelo mais barato, o preço cai também para o consumidor.

Na avaliação deles, a redução não deve ter a mesma dimensão feita pela Petrobras nas refinarias. A gasolina teve uma queda de R$ 0,40 por litro, o diesel tem uma redução de R$ 0,44 por litro, já para o gás de cozinha a diminuição será de R$ 0,69 por kg.

Nova política de preços da Petrobras

Segundo comunicado da Petrobras, a nova estratégia "usa referências de mercado como: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras". Esse custo alternativo leva em conta outras formas de suprir a demanda por combustíveis, seja por fornecedores dos mesmos produtos ou por outros que podem ser substituídos. Já o valor marginal, se refere basicamente à demanda, com controle de estoque.

No entendimento do economista Ricardo Sennes, da consultoria Prospectiva, o novo modelo significa que a empresa vai usar o seu poder mercado, por ser a maior companhia do país e ter estoque, para definir os preços.

"Não vai ser um controle de preço na maneira que foi feito no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas claramente a Petrobras vai usar seu poder de mercado, que não é monopólio, mas é muito dominante, para fazer garantir preços competitivos mais baixos na medida do possível e ao mesmo tempo manter a lucratividade", diz.

O economista-chefe da Necton, André Perfeito, avalia que o comunicado em si trouxe poucos elementos para entender o funcionamento do novo modelo. "A mudança da política de preços, em uma leitura inicial, traz poucos elementos à análise. Foi dito que não haverá mudanças periódicas de preços e isso sugere que a Petrobras buscará amenizar a volatilidade externa nos preços domésticos, o que faz sentido", afirma.

O que é PPI e como impacta na gasolina?

Implementada em 2016, durante do governo de Michel Temer (MDB), o Preços de Paridade de Importação (PPI) é uma política de preços que a Petrobras estabeleceu, segundo o mercado externo. Em outras palavras, as refinarias da companhia passaram a vender combustível pelo mesmo preço do importador, cujo custo levava em conta inúmeras variáveis, como frete marítimo, dólar, cotação internacional do petróleo, custos internacionais de refino, entre outras.

Com isso, o valor cobrado precisava seguir qualquer mudança nesses dois indicadores, o que levou, em alguns casos, a ter mudanças semanas, tanto para cima quanto para baixo. Uma das consequências de insatisfação da população foi a greve dos caminhoneiros de 2018 que durou 10 dias e paralisou o fornecimento de combustíveis, alimentos, e insumos médicos, levando o país quase ao colapso.

Qual o preço da gasolina e do diesel

A partir da quarta-feira, 17, o valor dos combustíveis será reajustado nos refinarias da Petrobras. O preço aos consumidores ainda deve levar alguns dias para cair.

Qual o valor da gasolina hoje?

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) faz um levantamento semanal com o preço médio dos combustíveis em todo o país, com base na consulta em mais de 4.500 pontos de venda. Na análise feita entre os dias 7 e 13 de maio, o valor cobrado pelo etanol é de R$ 4,09 por litro, o da gasolina comum é de R$ 5,49, e o do gás de cozinha é de R$ 108,84, o botijão. Já o litro diesel é vendido no país a um preço médio de R$ 5,52.

As ações da PETR4 vão cair?

As ações da Petrobras (PETR4) sobem mais de 3% terça-feira, 16, mesmo com as preocupações quanto aos efeitos da mudança da política de preço anunciada pela manhã. No mercado, apesar de muitas incertezas sobre o nível de lucratividade da Petrobras a sensação que ficou foi a de que poderia ter sido pior.

"O mercado já esperava algo bem ruim. próximo ao que foi feito no governo Dilma Rousseff. O anúncio, um pouco mais brando em meio à perspectiva de que seria muito ruim trouxe um fôlego para a ação, apesar da mudança de política de preços", disse Felipz Isac, sócio Nexgen Capital, em entrevista à EXAME.