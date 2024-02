Novo salário mínimo começa a ser pago nesta quinta; veja valor

O novo salário mínimo de R$ 1.412 começa a ser pago a partir desta quinta-feira, 1, após reajuste de 7% anunciado pelo governo federal no início do ano. Além do piso do trabalhador formal brasileiro, o valor impacta aposentadorias e seguro-desemprego, por exemplo.

O novo valor é R$ 92 maior que o pago em 2022, de R$ 1.320.

O reajuste já estava valendo desde o primeiro dia do, mas só poderia ser recebido após um mês completo de trabalho.

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mais de 59 milhões de pessoas têm sua renda diretamente ligada ao salário mínimo,

Isso tem um impacto na cadeia de negócios como um todo. O governo calcula que quase R$ 70 bilhões podem ser injetados na economia com o reajuste.

Ainda de acordo com o Dieese, mesmo com o reajuste, ainda não é possível comprar duas cestas básicas - que custam R$ 772, 51 cada - com o novo salário mínimo.

Onde o salário mínimo impacta

Benefícios que seguem o valor de um salário mínimo, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, acompanham o aumento do valor e devem subir para pelo menos R$ 1.412.