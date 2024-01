No EUA, setor privado cria 107 mil vagas em janeiro

O setor privado dos Estados Unidos gerou 107 mil vagas de trabalho em janeiro, informou nesta quarta-feira, 31, a ADP. Analistas ouvidos pela FactSet previam 145 mil.

No mesmo comunicado, a ADP diz que revisou em baixa a criação de postos de trabalho no mês de dezembro, de 164 mil antes informados a 158 mil.

"A desaceleração das contratações de 2023 se estendeu até janeiro, e a pressão sobre os salários continua a diminuir. O prêmio para quem troca de emprego diminuiu para um novo mínimo no mês passado, avançando a 7,2%, o menor ganho anual desde maio de 2021", afirmou a ADP, em nota.

Índice de custo de emprego dos EUA sobe 0,9% no 4º trimestre de 2023

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,9% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 1%.

Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 4,2% entre outubro e dezembro.