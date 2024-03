Nos EUA, principal indicador de inflação medido pelo FED desacelera em fevereiro

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos (EUA) avançou 0,3% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. O número veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4%.

Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% no mesmo período, em linha com a projeção da FactSet.

Na comparação anual, o PCE subiu 2,5% em fevereiro, ganhando leve força ante o acréscimo de 2,4% visto em janeiro, enquanto o núcleo avançou 2,8%, perdendo força em relação ao mês anterior, quando houve alta de 2,9%, segundo dado revisado. Também neste caso, os resultados de fevereiro confirmaram as previsões da FactSet.

O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

EUA: PIB revisado e com força

Na quinta-feira, 28, o crescimento econômico dos Estados Unidos no quarto trimestre do ano passado foi revisado para cima, impulsionado por novas estimativas de gastos de consumo e investimentos, segundo os dados divulgados pelo governo nesta quinta-feira.

O Departamento de Comércio informou que o crescimento do PIB da maior economia do mundo foi de 3,4% em ritmo anual nos últimos três meses de 2023.

O resultado supera a primeira e segunda estimativas, de 3,3% e 3,2%, respectivamente.

"A atualização refletiu principalmente revisões em alta dos gastos dos consumidores e do investimento fixo não residencial", afirmou o Departamento do Comércio.

"Mas isto foi compensado parcialmente por uma revisão em baixa do investimento privado", acrescentou o departamento.

O crescimento anual permaneceu em 2,5%.

Com Estadão Conteúdo e AFP