Nem China, nem Japão: o país asiático que deve ter o maior aumento de riqueza na próxima década

O Vietnã, país do sudeste asiático, está posicionado para ter o aumento mais acentuado no crescimento da riqueza do mundo durante a próxima década, segundo um relatório da empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth e dos consultores de migração de investimentos Henley & Partners.

Prevê-se que o país tenha um aumento de 125% na riqueza nos próximos 10 anos, disse Andrew Amoils, analista da New World Wealth, à emissora norte-americana CNBC. Esta seria a maior expansão de riqueza de qualquer país em termos de PIB per capita e número de milionários, de acordo com a análise da empresa.

“O Vietnã é uma base de produção cada vez mais popular para empresas multinacionais de tecnologia, automóveis, eletrônica, vestuário e têxteis”, disse Amoils. A Índia, que deverá se tornar a terceira maior economia do mundo até 2027, ocupa o segundo lugar, com um crescimento esperado de 110% na riqueza.

O Vietnã, que tem 19.400 milionários, é visto como um país relativamente seguro em comparação com outras nações da região, o que proporciona às empresas um incentivo extra para estabelecer operações de produção no país.

Desde o final dos anos 1980, o Vietnã fez a transição do regime socialista para um modelo mais aberto e capitalista. A “localização estratégica” do país, com fronteira terrestre com a China e perto das principais rotas comerciais marítimas, o baixo custo da mão-de-obra, bem como a infra-estrutura que apoia as exportações do país transformaram o Vietnã num “destino privilegiado” para o investimento internacional, segundo um relatório da McKinsey.

O crescimento do PIB do país em 2023 desacelerou para 5,05%, em comparação com uma expansão de 8,02% em 2022, devido à diminuição da procura global e à paralisação do investimento público. Em 2022, foi a economia de crescimento mais rápido na Ásia, e uma das poucas globalmente a alcançar dois anos consecutivos de crescimento desde a pandemia de Covid-19. A indústria transformadora representa um quarto do seu PIB.

Há apenas 10 anos, o PIB per capita do Vietname era de cerca de US$ 2.190. O indicador quase duplicou para US$ 4.100, segundo dados do Banco Mundial.

O país também está se beneficiando das atuais tensões comerciais entre os EUA e China, com muitas empresas multinacionais diversificando investimentos no Vietnã. O Investimento Direto Estrangeiro em 2023 aumentou 32%, atualizando o recorde da década atingido em 2022, de mais de US$ 20 bilhões. Japão, Singapura e China são os maiores investidores na nação. A participação dos EUA nas importações do Vietnã também aumentou quase 2 pontos percentuais desde que as tensões comerciais EUA-China começaram a aumentar em 2018.

Fatores de risco

Existem alguns obstáculos que poderão travar o crescimento acelerado do país. A força de trabalho do país necessitará de mais formação para responder às exigências das atividades de produção complexas e intensivas em competências.

Uma recessão global prolongada também poderá ter impacto na procura dos consumidores nos mercados desenvolvidos, o que, por sua vez, poderá afetar o sector industrial e as exportações do Vietnã.

No curto prazo, para continuar aproveitando a onda de atenção dos investidores, o país precisa fortalecer seu ambiente de negócios. A longo prazo, para atingir a ambiciosa meta do governo de se tornar uma economia de alta renda até 2045, também deve aproveitar o boom do crescimento da manufatura para diversificar sua economia.

Também há exemplos de esperanças frustradas. Malásia e Tailândia estavam em uma trajetória semelhante à do Vietnã agora no final dos anos 1990. Mas sucumbiram à chamada "armadilha de renda média" — quando os países são incapazes de fazer a transição de uma economia de baixo custo para uma de alto valor, tornando difícil competir tanto com países de baixa quanto de alta renda.

Com o tempo, o Vietnã precisará reinvestir seu atual dividendo de crescimento para apoiar o desenvolvimento de setores mais produtivos e ricos em conhecimento, para alcançar sua meta de 2045. O Banco Mundial recomenda um maior apoio à adoção de tecnologia, fortalecimento das habilidades de gestão e mais redução de restrições ao investimento estrangeiro direto em serviços.