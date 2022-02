‘Não vou interferir, vai continuar este preço da gasolina’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quarta-feira, 23, que o preço da gasolina deve continuar no patamar atual, e que há uma necessidade de discussão dos impostos que incidem sobre os combustíveis. “Não vou interferir, vai continuar este preço de gasolina. Temos que discutir o ICMS do combustível porque incide na bomba”, disse ele no fechamento do CEO Conference, evento do BTG Pactual que foi realizado durante dois dias.

Nesta quarta-feira, o Senado debate dois projetos que pretendem justamente estabilizar os preços dos combustíveis. O relator de ambas as proposições, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), incluiu também o gás de cozinha na lista de combustíveis e propõe um novo modelo de cobrança de impostos, sobretudo o ICMS, de responsabilidade dos estados. O texto é apoiado pelo governo.

Durante o evento do BTG Pactual, Bolsonaro lembrou que a queda do dólar nos últimos dias vai ajudar a diminuir a pressão sobre o preço dos combustíveis, que seguem parâmetros internacionais. Além disso, esta queda deve ter impactos inflacionários internos. Na previsão do governo, a inflação neste ano deve ficar na casa dos 5%.

O presidente reconheceu que 2022 é um ano difícil para passar grandes reformas no Congresso Nacional, por ser um ano eleitoral, mas que vai manter as principais bandeiras do governo, focadas em reformas.

“Em anos eleitorais algumas propostas têm dificuldade de irem para frente. Apoiamos a reforma administrativa, a privatização dos Correios está na iminência de sair”, afirmou. Ao lado do presidente estava o ministro da Economia, Paulo Guedes, que lembrou também da privatização da Eletrobras.

“[A privatização da] Eletrobras segue e é um quebra de um paradigma [de privatizar em ano eleitoral]. Correios está no Senado e esperamos que avance também. Está na fila a concessão do porto de Santos, Vitória, aeroporto Santos Dumont, Galeão e Congonhas”, exemplificou Guedes.

O CEO Conference reuniu nos dias 22 e 23 de fevereiro os principais líderes empresariais, políticos e da sociedade civil do Brasil. Este ano, o principal objetivo da reunião foi debater os desafios do país e as principais tendências em economia, política e tecnologia para 2022. O evento foi organizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Entre os participantes confirmados estavam o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os pré-candidatos João Doria (PSDB), governador do estado de São Paulo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (Podemos), e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT).