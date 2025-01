“Não acredito em dominância fiscal e política monetária fará efeito sobre a inflação”, diz Haddad Ministro da Fazenda ainda afirmou que está preocupado com a dívida pública, mas ponderou que as projeções do mercado para o resultado primário não tem se concretizado

Fernando Haddad, da Fazenda: governo pode elevar alíquotas de JCP e CSSL caso compensações da reoneração não sejam suficientes (Hollie Adams/Getty Images)