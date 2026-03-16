Economia

Macro em Pauta

Motta anuncia votação de urgência de projeto que eleva teto do faturamento de MEI nesta terça-feira

Projeto de lei complementar atualiza limite do faturamento permitido ao microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 19h35.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 19h38.

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende incluir na pauta desta terça-feira, 17, a votação do pedido de urgência para o Projeto de Lei Complementar que eleva o limite de faturamento permitido para o microempreendedor individual (MEI).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 16, pelo presidente da Câmara após reunião com líderes partidários.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021 já recebeu aprovação do Senado Federal e atualmente aguarda análise na Câmara dos Deputados.

Hoje, o limite de faturamento anual para enquadramento como microempreendedor individual (MEI) é de R$ 81 mil. A proposta prevê a ampliação desse teto, com o objetivo de permitir que um número maior de empresas possa se enquadrar nessa categoria empresarial.

Caso a medida seja aprovada com o texto atual, o limite anual do MEI passaria de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil; o de microempresa, de R$ 360 mil para R$ 869,4 mil; e o de empresa de pequeno porte, de R$ 4,8 milhões para R$ 8,69 milhões.

'É urgente corrigir limites do Simples': parlamentares querem faixa maior para MEI e pequena empresa

De acordo com Motta, por se tratar de uma proposta com impacto fiscal, o compromisso da Câmara é votar apenas o regime de urgência neste momento. A análise do mérito do projeto deve ocorrer mais tarde, após debate mais amplo com os setores envolvidos e demais interessados.

"Nós vamos, até pela sua importância, votar a urgência, para que, com isso, ele possa ser debatido com responsabilidade já que ele traz um impacto fiscal", explicou o presidente da Casa.

Regras para contratação de colaboradores

O projeto de lei complementar também autoriza o microempreendedor individual (MEI) a contratar até dois empregados, desde que cada trabalhador receba um salário mínimo ou o piso salarial definido para a categoria profissional.

O texto estabelece ainda que, em situações de afastamento legal de um ou de ambos os empregados, o MEI poderá contratar substitutos em número equivalente durante o período.

A proposta foi aprovada pelo Senado em 2021 e permanece em análise na Câmara dos Deputados desde então. O projeto é de autoria do senador Jayme Campos (União-MT).

Novo marco da resolução bancária

Hugo Motta também afirmou nesta segunda-feira que pretende levar à votação, ainda nesta semana, o projeto de lei que cria um novo regime de resolução bancária no Brasil. A proposta inclui regras voltadas à recuperação ou liquidação de instituições financeiras em situação de dificuldade.

O texto estabelece mecanismos para preservar a estabilidade do sistema financeiro em cenários de crise e também prevê aplicação das medidas ao mercado de seguros.

O relator da matéria, deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), apresentou seu parecer nesta sexta-feira, 13. Desde então, ele mantém diálogo com diferentes bancadas da Câmara para construir um consenso em torno da proposta.

A inclusão do projeto na pauta foi mencionada por Motta após reunião de líderes realizada nesta segunda-feira, 16, quando o presidente da Câmara detalhou os temas previstos para votação ao longo da semana.

“Esse projeto de resolução bancária traz mais segurança, e cria mecanismo para evitar que fraudes aconteçam. A equipe econômica vai afinar os últimos detalhes desse relatório. É uma resposta da Câmara para este momento que o país está enfrentando, inclusive, trazendo parâmetros internacionais”, explicou o presidente.

*Com informações da Agência Câmara. 

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