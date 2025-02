Morre empresário que representou Brasil em negociação que estabeleceu Mercosul

Um dos estrategistas do desenvolvimento da indústria brasileira, em particular a petroquímica e a fluminense, e um dos mais influentes líderes empresariais do país, Carlos Mariani Bittencourt morreu aos 87 anos nesta segunda-feira, 10, no Rio.

Engenheiro mecânico e engenheiro econômico e administrador industrial formado pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1959 e 1960, respectivamente, Carlos Mariani representou a indústria brasileira em uma série de negociações internacionais, incluindo o Tratado de Assunção, que estabeleceu o Mercosul.

Mariani foi ainda um dos fundadores do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e ex-presidente do conselho do lado brasileiro do Grupo de Notáveis para uma Parceria Econômica Estratégica entre o Brasil e o Japão (Wise Group).

Contribuições à indústria e à Firjan

Também esteve à frente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), onde foi seu líder mais longevo — entre 1987 e 1991, e de 1993 a 2007.

Nascido na Bahia em 22 de novembro de 1937, Carlos Mariani foi 1º vice-presidente da Firjan durante cinco mandatos e 1º vice-presidente da Firjan CIRJ. Ele também foi presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan de 1995 a 2014. Por sua contribuição, foi laureado em 2005 com a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e, em 2008, com a Medalha do Mérito Industrial da Firjan.

Repercussão e homenagens

O presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, lamentou a morte de Mariani, ressaltando que seu legado continuará a inspirar as futuras gerações de líderes industriais.

“Carlos Mariani foi um líder visionário que deixou uma marca indelével na indústria nacional. Como vice-presidente da Firjan por muitos anos, ele foi incansável em sua dedicação ao desenvolvimento econômico e industrial do nosso país", disse.

Para o presidente do Conselho Superior da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Mariani era "uma figura ímpar, cuja discrição foi sua maior marca, mas não maior do que sua dignidade e capacidade que tanto nos serviu e inspirou".

Amigos por mais de meio século, Gouvea Vieira disse: "A Firjan está de luto".