Moretti é favorito do Planalto para ser novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras

O governo federal já tem um nome favorito para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras: o secretário especial da Casa Civil, Bruno Moretti. O cargo está vago após a renúncia de Pietro Mendes, secretário nacional de petróleo, gás e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME).

Fontes ligadas ao Palácio do Planalto e à Petrobras disseram à EXAME que a defesa interna ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pela indicação de Moretti ao cargo. Ele conta com a simpatia tanto do titular da Casa Civil, Rui Costa, quanto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Seu nome é especulado para a presidência do conselho da estatal desde o ano passado. Moretti já é conselheiro da petroleira desde 2023.

Nessa hipótese, o advogado Renato Gallupo, que já ocupa uma vaga no Conselho desde janeiro de 2024, assumiria a presidência interinamente até a decisão final do nome para o cargo. Nessa leitura, como Gallupo já preside o Comitê de Pessoas (Cope) da Petrobras, seria mais fácil fazer a transição do cargo.

Saída de Pietro Mendes

Pietro Mendes, renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da estatal nesta quarta-feira, 20. Nesta semana, ele foi aprovado pelo Senado para ocupar uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), em uma leva de aprovações pela Casa Alta há muito esperada no mercado.

"O senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva, liderados pela presidente Magda Chambriard, e às equipes da Petrobras pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração, e desejou sucesso a todos na caminhada que prossegue", informou a petroleira em comunicado.

Desde abril de 2023, Pietro Mendes conciliava a presidência do board com o cargo no MME. Em abril deste ano, ele foi reeleito para um novo mandato de presidente do conselho da Petrobras, com indicação da União - o acionista controlador - para ocupar o cargo.

Quem é Bruno Moretti, cotado para assumir CA da Petrobras

Economista formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Moretti tem mestrado em Economia da Indústria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e estágio pós-doutoral em Sociologia pela UnB.

O executivo iniciou sua carreira como analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento, em 2004. De 2009 a 2012, foi diretor da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

De 2013 a 2015, atuou no conselho de administração e conselho fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Foi diretor e secretário-executivo substituto da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, de 2014 a 2015. De 2015 a 2016, atuou como secretário-executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República. Foi assessor técnico no Senado Federal, de economia, infraestrutura, política fiscal e orçamento público de 2017 a 2022. Desde 2023, é secretário especial da Casa Civil. Em abril do mesmo ano, foi eleito para o Conselho da Petrobras.