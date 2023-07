Ministro dos Transportes diz que governo quer realizar 35 leilões no setor até 2026

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira, 10, em entrevista exclusiva à EXAME, que o governo pretende fazer 35 leilões no setor até 2026. Desse total, cinco estão previstos para 2023 e três deles já foram publicados.

Os leilões já anunciados formalmente são:

Lote 1 do Paraná: Trechos das BRs 277, 373, 376 e 476, além das rodovias estaduais PR 418, 423 e 427; Lote 2 do Paraná: Trechos das BRs 153 e 277, mais 9 rodovias estaduais; Trecho da BR-381, em Minas Gerais, conhecido como “rodovia da morte”



O ministro disse que os dois leilões do Paraná são os projetos com maior volume de investimentos da América Latina. Os dois primeiros lotes preveem aportes de R$ 18 bilhões enquanto o orçamento total do Ministério dos Transportes chega a R$ 22 bilhões.

Segundo Renan, a concessão em conjunto de um pacote de trechos federais e estaduais é uma inovação, garante eficiência, reduz rota de fuga, barateia para quem usa rodovia e permite um investimento muito mais robusto.

"Esse modelo é um modelo que precisa ser perseguido e a gente deseja fazer isso em outros estados. Já temos estudos em Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, para outros leilões", afirmou.

Já o trecho da BR-381, que teve edital foi publicado na última sexta-feira, 7, deve contar com investimento público para amortizar o risco.

"Esperamos utilizar recursos do acordo de Mariana para poder viabilizar investimentos e reduzir a tarifa paga por quem trafega na BR-381", disse.

Os outros dois leilões previstos para 2023 são:

BR-040, do Rio de Janeiro (RJ) até Belo Horizonte (MG); BR-040, de Belo Horizonte (MG) até Brasília (DF)



O último deve ter o edital publicado neste ano, mas a expectativa é que o certame só ocorra no início de 2024, afirmou o ministro.