Economia

Macro em Pauta
Um conteúdo SBT News

Ministério de Portos vai acatar recomendação do TCU para leilão restritivo em Santos

Tecon 10 deverá atrair investimentos de R$ 6,4 bilhões e ampliar capacidade de movimentação de contêineres em 50%

SBT News
SBT News

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18h45.

Tudo sobrePortos
Saiba mais

O Ministério de Portos e Aeroportos acolheu todas as recomendações e determinações definidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a realização de um leilão restritivo para o Tecon 10, em Santos (SP), sem armadores e arrendatários atuais do maior porto da América do Sul em uma primeira fase do certame.

O ministério disse ainda nesta terça-feira, 16, que a Secretaria Nacional de Portos encaminhou à estatal Infra SA, para ajustes, o projeto remodelado do edital de arrendamento do terminal e solicitou prioridade para que seja possível realizar o leilão em março de 2026.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já havia indicado esta data na semana passada, sinalizando também que acataria a recomendação do TCU, que deixa de fora grupos como Maersk e MSC, que só participariam de uma segunda fase do certame se a primeira não tiver lances válidos.

O ministério reiterou nesta terça que o Tecon 10 deverá atrair investimentos de R$ 6,4 bilhões.

A modelagem ajustada pela Infra SA prevê ainda, como recomendou o TCU, um valor mínimo de outorga, cujo valor e premissas serão definidos em conjunto pela equipe do ministério e da agência reguladora Antaq.

O TCU também determinou como investimento obrigatório a construção de pátio ferroviário interno com capacidade mínima de escoamento de 900 TEU por dia, "obra essencial para a conectividade logística não somente do Tecon Santos 10, mas também para a integração multimodal futura do Porto de Santos", disse o ministério.

Com o Tecon 10, a capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos aumentará em 50%, chegando a 9 milhões de contêineres e 91 mil toneladas de carga geral.

Pelo projeto, serão construídos quatro berços de atracação de navios.

A expectativa é que o edital do Tecon Santos 10 seja publicado até o final de janeiro, após roadshow que será realizado no início do ano, segundo o comunicado.

Pelos critérios, vencerá o leilão quem apresentar o maior valor de outorga, e a concessão será pelo prazo de 25 anos.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsPortosLeilõesMinistério dos Portos e Aeroportos

Mais de Economia

Payroll: EUA cria 64 mil empregos em novembro, acima do esperado

Ata do Copom indica inflação em queda, mas mantém tom cauteloso sobre Selic

Câmara vota hoje PL que corta benefícios fiscais e pode arrecadar R$ 20 bi

Argentina flexibiliza política de câmbio e anuncia plano para acumular reservas

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa tem segunda maior queda do ano com ata do Copom e eleições

Um conteúdo SBT News

Ciro Nogueira afirma que rejeição é principal obstáculo para candidatura de Flávio Bolsonaro

Mundo

EUA classifica cartel colombiano 'Clã do Golfo' como terrorista

ESG

Cidades-esponja: modelo chinês pode ser solução para chuvas extremas no Brasil?