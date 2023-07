Ministério da Fazenda lança Agenda de Reformas Econômicas nesta quinta

O Ministério da Fazenda lançará nesta quinta-feira, 20, às 10h30, no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro, a Agenda de Reformas Financeiras ciclo 2023-2024 e realiza a primeira reunião do grupo.

Participam do evento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto. O encontro terá como pauta as mudanças para o mercado de capitais e de crédito e o mercado de seguros e de previdência complementar aberta.

A Agenda de Reformas Financeiras é uma ação estratégica da Secretaria de Reformas Econômicas. Segundo a pasta, o objetivo é unir governo e sociedade para discutir e apresentar propostas de aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro, possibilitando maior eficiência, justiça social e melhores condições para geração de renda e emprego.

Reformas já anunciadas

Em abril, o governo lançou um primeiro pacote de reformas para estimular o mercado de crédito a parcerias público-privadas.

Quais as medidas para PPPs e crédito do governo: