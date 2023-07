Ministério da Fazenda lança Agenda de Reformas Econômicas com 17 propostas; acompanhe ao vivo

O Ministério da Fazenda lança nesta quinta-feira, 20, no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro, a Agenda de Reformas Financeiras ciclo 2023-2024, com 17 propostas, e realiza a primeira reunião do grupo.

Participam do evento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto. O encontro apresentará as mudanças para o mercado de capitais e de crédito e o mercado de seguros e de previdência complementar aberta.

A Agenda de Reformas Financeiras é uma ação estratégica da Secretaria de Reformas Econômicas. Segundo a pasta, o objetivo é unir governo e sociedade para discutir e apresentar propostas de aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro, possibilitando maior eficiência, justiça social e melhores condições para geração de renda e emprego.

Confira as propostas do governo

Tributação

Produtos financeiros: Melhoria na tributação de ETFs (Exchange Traded Funds), de forma a trazer mais simplicidade, neutralidade e eficiência ao mercado brasileiro. A simpllificão da tributação permitirá que investidores tomem melhores decisões, com aumento de investimento e melhoria da arrecadação do país, contribuindo inclusive para a redução do passivo fiscal.

Seguros e Previdência

Investimentos das entidades de previdência complementar: Discussão da simplificação e alinhamento das aplicações de previdência complementar com as práticas internacionais, buscando maior neutralidade e menor restrições para as modalidades de investimento. A simplificação das regras tem o potencial de proporcionar aos recursos de previdência maior flexibilidade para diversificação e amplitude de títulos privados, gerando maiores possibiliades de retorno e diversificação de risco aos segurados.

Mercado de capitais

CNPJ específico por patrimônio de afetação: Fortalecimento da segregação patrimonial nos projetos de incorporação imobiliária assegurando a proteção dos investimentos dos cidadãos em imóveis. Será encaminhada a inscrição própria no CNPJ para cada Patrimônio de Afetação, fortalecendo, por exemplo, que os passivos tributários e previdenciários da incorporadora ou loteadora não afetem o investimento do cidadão. A maior confiança no mercado imobiliário incentivará mais pessoas a investirem, e por sua vez, impulsionará a economia. Medida importante para proteger os direitos dos investidores e promover a estabilidade no mercado.

Crédito