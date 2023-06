Ministério da Fazenda confirma que gasolina subirá R$ 0,71, e o etanol, R$ 0,07, nesta quinta-feira

O preço da gasolina subirá R$ 0,71 e o do etanol, R$ 0,07, por litro a partir desta quinta-feira. O anúncio foi confirmado pelo Ministério da Fazenda.

A alta se deve à volta integral dos impostos sobre os combustíveis, após um movimento de redução temporária iniciado no governo Bolsonaro, no período eleitoral. Anteriormente, o atual governo havia adotado uma reoneração parcial nos itens, com uma medida provisória que perdeu validade na última quarta-feira.

A volta estava prevista para o começo de julho. Serão aplicadas as mesmas alíquotas do começo de 2022, antes da redução dos impostos.

Com o fim da desoneração temporária, a arrecadação do segundo semestre será “reforçada” em R$ 14,8 bilhões, segundo a Fazenda.

Veja como fica:

A partir desta quinta-feira voltam a valer as antigas taxações de PIS/Cofins e da Cide incidentes sobre a gasolina, o etanol e o querosene de aviação;

Para a gasolina vendida na bomba (gasolina “C”), as taxações de PIS/Cofins e Cide a partir de hoje representam R$ 0,64 por litro e R$ 0,07 por litro, respectivamente. Somando R$ 0,71;

Para o etanol, volta a vigorar PIS/Cofins de R$ 0,24 por litro (não há incidência de Cide sobre o álcool);

E para o querosene de aviação retorna a taxação de R$ 0,07 por litro (também sem Cide);

Como a medida envolve tributos federais, as alíquotas são as mesmas em todo o território nacional