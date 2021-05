Ministério da Economia vê PIB em 3,5% e aumenta projeção para inflação

O Ministério da Economia elevou a a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 3,5% para 2021. A expectativa com a inflação, que já havia sido revisada para cima, também foi novamente elevada para 5,05% ao ano.

Os dados constam no Boletim Macrofiscal, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia.

Para a projeção do PIB pesou o bom desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, apesar do recrudescimento da pandemia da Covid-19.

Já em relação à inflação, o valor projetado está acima da meta de inflação de 3,75% para o ano, mas dentro do intervalo de tolerância.

"As medidas tomadas pelo Governo Federal em conjunto com o Congresso Nacional continuam relevantes para mitigar os fortes efeitos negativos da pandemia na economia brasileira. A vacinação em massa, a consolidação fiscal e as reformas pró-mercado, todas em curso, pavimentarão o caminho para um crescimento sustentável que dê suporte ao emprego, renda e maior nível de bem-estar da população brasileira", diz o relatório.