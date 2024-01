Milei pretende aumentar base de arrecadação do imposto de renda

O presidente Javier Milei proporá novas regras para aumentar o número de argentinos que pagam imposto de renda para reforçar a arrecadação do governo, segundo dois funcionários do governo familiarizados com o plano.

A proposta estabelece que indivíduos que ganham mais de 1,3 milhão de pesos (US$ 1.583) ao mês estarão sujeitos ao imposto, disseram as autoridades, pedindo anonimato.

Assim que a situação fiscal e macroeconômica melhorar, o governo irá considerar a redução de impostos, disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni na manhã de terça-feira, confirmando que o projeto de lei seria apresentado. Adorni descreveu os impostos na Argentina como “nefastos” e “muito altos”.

O piso para pagamento do imposto de renda será ajustado trimestralmente de acordo com a taxa de inflação, disseram as autoridades. A proposta foi noticiada pela primeira vez pelo jornal La Nacion.

Os argentinos que recebem menos de 15 salários mínimos, ou cerca de 2,3 milhões de pesos, estavam isentos de imposto de renda desde outubro. A mudança foi feita pelo então candidato e ministro da Economia, Sergio Massa, que buscava aumentar sua popularidade antes da eleição presidencial.

Milei, votou ao lado do governo peronista a favor da redução do imposto de renda proposta por Massa. Sua posição mudou este ano devido à necessidade de alcançar o equilíbrio fiscal, disse Adorni nesta terça-feira.