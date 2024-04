Meta fiscal pode mudar em 2025? Especialistas respondem o que está em jogo neste debate

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ontem que “está na mesa” a rediscussão da meta de superávit primário nas contas públicas (saldo entre receitas e despesas, sem contar gastos com juros), de 0,5% do PIB em 2025, e que a agenda de aumento de receitas “está se exaurindo”. É a primeira vez que um alto integrante da equipe econômica admite publicamente a possibilidade de revisão na meta encabeçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O objetivo de deixar as contas no azul faz parte do novo arcabouço fiscal, apresentado pelo Ministério da Fazenda no ano passado. A regra prevê uma melhora gradual nas contas públicas. O primeiro passo seria zerar o déficit este ano, gerar superávit de 0,5% do PIB em 2025 e chegar a 2026 com saldo positivo de 1% do PIB.

Em relação ao alvo fixado para este ano, a ministra afirmou apenas que a meta é reavaliada mês a mês. Arcabouço fiscal

Embora o arcabouço defina os resultados que devem ser alcançados daqui até o fim do atual mandato, a meta de superávit para 2025 precisa ser confirmada pelo governo no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O projeto referente a 2025 será encaminhado ao Congresso no dia 15 deste mês.