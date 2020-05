Merkel aproveita chance de revolucionar economia da Alemanha

Em uma sombria sexta-feira de março, com a evidente devastação causada pelo coronavírus, autoridades do governo da chanceler alemã Angela Merkel perceberam a necessidade de medidas extraordinárias para sustentar a maior economia da Europa.

Em velocidade vertiginosa, assessores do Ministério da Economia elaboraram um programa de resgate no valor de 600 bilhões de euros (US$ 660 bilhões) para evitar o colapso.

Com o aumento dos casos de coronavírus e restrições rigorosas sobre pessoas e empresas, houve pouco tempo para debate e nenhuma oposição significativa. No entanto, por trás da nervosa gestão da crise, havia uma estratégia mais profunda que já estava em elaboração há meses.

A estratégia já havia sido rejeitada como radical demais para o establishment político e empresarial quando proposta pela primeira vez no ano passado. Mas, com a crise como catalisador, o pacote foi aprovado no gabinete na segunda-feira seguinte e era lei no fim da semana. Coloca Merkel no comando da mais drástica reengenharia da economia alemã desde a reconstrução do pós-guerra.

Quando terminar, a chanceler terá implementado um tipo de capitalismo de estado na Alemanha, muito semelhante ao modelo da França e que até se informa sobre o sucesso da China. O plano dará às autoridades do governo de Berlim novos poderes para intervir na economia: escolherão entre vencedores e perdedores, semeando novas indústrias e preparando campeões nacionais. A compra de participações em empresas não é mais um tabu, e a política de orçamento equilibrado foi descartada para liberar todo o poder do balanço alemão.

Em outras palavras, o resgate histórico de 9 bilhões de euros (US$ 9,8 bilhões) desta semana para a Deutsche Lufthansa – incluindo a participação de 20% do governo e o direito de bloquear aquisições indesejadas – é apenas o começo. Mais do que apenas garantir as conexões aéreas da Alemanha com o mundo exterior, o acordo estabelece um marcador de como o governo Merkel pretende que a economia seja administrada na era pós-pandemia.

É uma oportunidade única para Merkel expiar erros passados. Mesmo antes da pandemia, a Alemanha tropeçava. A dependência de tecnologias intensivas em carbono, rede digital nacional irregular e burocracia revelaram falhas na gestão da chanceler da máquina de exportação do país.

Após a crise financeira, sua estratégia era simplesmente estabilizar o navio e sair do caminho. Mas o mundo mudou significativamente desde então.



(Com a colaboração de Christoph Rauwald e Richard Weiss).