Mercado melhora cenário para economia e vê inflação mais alta em 2020

O mercado voltou a melhorar a perspectiva para a economia brasileira neste ano e no próximo ao mesmo tempo em que elevou as contas para a inflação, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA agora é de 3,54% em 2020 e 3,47% em 2021, de 3,45% e 3,40% respectivamente no levantamento anterior.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4 por cento e, de 2021, de 3,75 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa para este ano passou a uma contração de 4,50%, contra queda calculada anteriormente de 4,55%. A expectativa é que a economia se recupere com um crescimento de 3,45% no ano que vem, de 3,40% estimado antes.

Para a política monetária, não houve mudanças no cenário, com a Selic estimada em 2,0% ao final deste ano e em 3,0% em 2021.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a taxa básica de juros em 2,0% este ano e em 2,50% no próximo.