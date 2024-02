Mercado cinematográfico chinês inicia 2024 com desempenho forte durante o Festival da Primavera

A bilheteria do Festival da Primavera de 2024 na China ultrapassou a marca de 3,5 bilhões de yuans (US$ 492,7 milhões) nos três primeiros dias do feriado, marcando um aumento ano a ano de quase 17%.

Este período, que vai de 10 a 17 de fevereiro, tradicionalmente é lucrativo para as vendas de ingressos de cinema, e este ano não foi diferente. O feriado prolongado de oito dias é esperado para atrair ainda mais frequentadores de cinema, sinalizando um início robusto para o mercado cinematográfico chinês em 2024.

No dia 10 de fevereiro, oito filmes estrearam, competindo pela atenção do público. Entre eles, a comédia-drama doméstica “YOLO”, dirigida e estrelada pela renomada comediante Jia Ling, emergiu como o título de maior bilheteria até o momento, gerando mais de 1,3 bilhão de yuans em receita até a manhã de terça-feira, de acordo com o rastreador de bilheteria Dengta Data. Este sucesso superou por pouco a comédia “Pegasus 2”, que ganhou quase 1,2 bilhão de yuans em seus três primeiros dias de lançamento.

No ranking da bilheteria do Festival da Primavera, a animação “Boonie Bears: Time Twist” garantiu a terceira posição, acumulando uma receita total de 714 milhões de yuans desde sua estreia. A maioria dos filmes que chegam às telonas durante este feriado compartilha características semelhantes, focando nas vidas das pessoas comuns ou em questões sociais.

Comparado aos festivais da Primavera anteriores, o público deste ano pode não ter sido tão impactado por blockbusters como “The Wandering Earth II”, mas certamente encontrará algo com que se identificar ou esteja familiarizado nos filmes em exibição. Este ano, o cineasta chinês Zhang Yimou apresentou um drama realista, “Article 20”, inspirado na discussão pública sobre defesa justificável na Lei Criminal da China.

O filme recebeu elogios por sua representação fiel da vida cotidiana e seu compromisso com a justiça judicial. Da mesma forma, “YOLO” foi calorosamente recebido pelo público por sua história inspiradora sobre superação de desafios. O filme emocionou espectadores como Cheng Zhangli, de Pequim, que se viu derramando lágrimas diante da tela. Este início promissor sinaliza um emocionante ano à frente para o mercado cinematográfico chinês.