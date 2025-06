Mato Grosso do Sul receberá R$ 20 bi em investimentos rodoviários nos próximos 10 anos, diz Riedel

Nos próximos 10 anos o estado do Mato Grosso do Sul deve receber pelo menos R$ 20 bilhões em investimentos rodoviários somente em dois projetos, afirmou o governador Eduardo Riedel (PSDB), em entrevista ao programa Macro em Pauta, da EXAME.

"Estamos focados nos bons projetos que têm viabilidade econômica de atrair o capital privado para investimentos. Talvez, nós tenhamos hoje um dos maiores ativos em andamento que são quase 1.900 quilômetros de rodoviais estaduais e federais que foram recentemente a leilão na B3. Se olharmos em um horizonte de 10 anos, estamos falando de R$ 20 bilhões somente em rodovias e outros projetos que estão amadurecendo", disse.

Um dos projetos considera 870,3 quilômetros das rodovias federais BR-262/267 e estaduais MS-040/338/395. O edital prevê 30 anos de contrato e R$ 10,1 bilhões em investimentos para modernizar a infraestrutura da rodovia.

O trecho abrange as regiões central e leste de Mato Grosso do Sul, onde está localizada a maior indústria de celulose do mundo, e inclui os principais corredores rodoviários que conectam a capital, Campo Grande, ao Sudeste do país. A rodovia passa por nove municípios e beneficia diretamente 1,2 milhão de moradores do estado.

O outro projeto considera a BR-163, rodovia estratégica para o escoamento da produção agroindustrial brasileira. A atual concessionária, Motiva (antiga CCR MSVia), seguirá à frente da operação do trecho de 847,2 quilômetros, com um contrato otimizado e vigência de 29 anos, após vencer o certame sem concorrência. São esperados R$ 9,3 bilhões em investimentos.

Indústria de laranja

O governador também anunciou que o setor de laranja se prepara para desembarcar no estado.

Com o aumento do greening (doença que afeta a fruta) em São Paulo, um dos principais produtores de laranja do Brasil, ao lado de Minas Gerais, os produtores têm buscado outras rotas para incentivar a produção.

Segundo Riedel, a laranja é uma cultura nova e uma das apostas do Mato Grosso do Sul (MS) para expandir seu agronegócio. Ele afirmou que o estado se preparou de forma sanitária para garantir a segurança do investidor, além de contar com infraestrutura adequada.

“Ainda não se tem indústria, mas, em um prazo muito pequeno, com o crescimento da área cultivada, a indústria estará no Mato Grosso do Sul também”, disse.

Em novembro do ano passado, o Grupo Cutrale, gigante mundial do setor de laranja, apresentou ao governador a primeira fase da sua produção em Sidrolândia, que já está em pleno vapor. O projeto prevê plantio de quase 5 mil hectares (laranja).

