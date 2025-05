Marinho defende transição de jornada 6x1 para 5x2 e diz que economia está madura para mudança

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está pronto para debater a redução da jornada de trabalho e defendeu a substituição do modelo atual de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1) para um esquema de cinco dias trabalhados e dois de folga (5x2).

— Acredito que é possível reduzir a jornada máxima. O 6x1 é cruel — afirmou o ministro durante sessão da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados.

Marinho destacou que o atual modelo prejudica especialmente os trabalhadores do comércio e sugeriu que uma mudança gradual poderia tornar as condições de trabalho mais equilibradas.

— Transitar do 6x1 para o 5x2 seria um belo de um avanço, especialmente para o segmento dos trabalhadores do comércio, que reclamam muito disso.

Segundo o ministro, embora algumas atividades econômicas funcionem todos os dias do ano, esse tipo de ajuste deve ser negociado por meio de convenções coletivas.

— Tem atividade econômica que tem a necessidade de trabalhar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Aqui entra o papel da negociação das convenções coletivas — ponderou.

Ele também afirmou que o ambiente de trabalho hostil e jornadas excessivas têm contribuído para o aumento de problemas psíquicos entre os trabalhadores.

Para o ministro, a economia brasileira já reúne condições para avançar no debate sobre a jornada semanal, hoje fixada em 44 horas.

— A economia está madura para uma redução da jornada máxima no Brasil. Nós já poderíamos estar trabalhando 40 horas semanais — disse.

Marinho destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já manifestou apoio à discussão sobre a redução da jornada de trabalho, reforçando o interesse do governo em aprofundar o debate. No Congresso, o tema avança por diferentes caminhos legislativos, entre eles uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP).

— Se é bom para o Brasil, tem de ser bom para todo mundo — resumiu Marinho ao reforçar o posicionamento do governo a favor do debate.

Governo aposta na redução da jornada como trunfo político

Com a repercussão negativa da crise no INSS, o governo tem apostado em pautas de apelo popular para retomar a iniciativa política e melhorar sua imagem pública. Como mostrou O Globo, a defesa do fim da escala 6x1 passou a ser usada como um dos principais trunfos nesse esforço.

O Palácio do Planalto avalia que a proposta, por seu impacto direto na vida dos trabalhadores, pode ajudar a compensar o desgaste causado pelas denúncias de fraudes em benefícios previdenciários. Além da jornada, o governo também tem tentado acelerar o debate sobre a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, outra medida com potencial de repercussão positiva entre a população.