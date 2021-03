Mais de 150 executivos apoiam pacote de US$ 1,9 trilhão de Biden

Executivos de mais de 150 empresas manifestaram apoio ao pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão do presidente dos EUA, Joe Biden, em carta aos líderes do Congresso pedindo a aprovação do plano de alívio da pandemia. A carta é assinada por CEOs de vários setores, como David Solomon, do Goldman Sachs; Stephen Schwarzman, da Blackstone; Sundar Pichai, do Google; e John Stankey, da AT&T.

Escrevemos para pedir uma legislação federal imediata e em grande escala para lidar com as crises econômica e de saúde provocadas pela pandemia de Covid-19. O Congresso deve agir rapidamente e em uma base bipartidária para autorizar um pacote de estímulo e alívio em linha com o Plano de Resgate Americano proposto pelo governo Biden-Harris. Trecho da carta enviada por executivos aos líderes do Congresso americano

A carta também foi assinada por vários simpatizantes do ex-presidente Donald Trump, como Schwarzman, um dos maiores doadores do setor financeiro para a reeleição de Trump, e o magnata imobiliário de Nova York, Richard LeFrak.

O projeto de lei de Biden inclui uma série de medidas de gastos, incluindo distribuição de vacinas, reabertura de escolas, apoio aos governos estaduais e locais e cheques de estímulo que o presidente prometeu durante a campanha. Os democratas avançam com o projeto, apesar de não terem muito apoio dos republicanos, que consideram a medida muito cara e desnecessariamente ampla.

“Fortalecer a resposta da saúde pública ao coronavírus é o primeiro passo para a restauração econômica”, escreveram os executivos. “O Plano de Resgate Americano mobiliza um programa nacional de vacinação, oferece ajuda econômica para famílias em dificuldades e apoia as comunidades que foram mais afetadas pela pandemia.”