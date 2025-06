Renato Casagrande, governador do Espirito Santo, é o entrevistado da EXAME desta sexta

O governo do Espírito Santo tem a previsão de investir mais de R$ 6 bilhões na infraestrutura do estado neste ano. O resultado esperado é um Produto Interno Bruto (PIB) de 5%, acima da média nacional.

O leilão de dois lotes de Parceria Público-Privada (PPP) de saneamento da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), previsto para a próxima semana, também está na lista de projetos estruturantes da região capixaba.

A gestão ainda anunciou um aporte inédito de R$ 500 bilhões no fundo soberano do estado para financiar a transição energética.

E é sobre os diversos projetos para melhorar o desenvolvimento econômico, os desafios, como o da reforma tributária, e o planos para eleições de 2026 que Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, falará nesta sexta-feira, 13, às 13h30, no programa Macro em Pauta. A conversa será transmitida ao vivo no canal da EXAME no YouTube.

Com 64 anos, Casagrande governa o estado pela terceira vez. Ele já atuou como senador e deputado federal.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter da EXAME, e Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.