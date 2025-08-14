Luiz Marinho, ministro do Trabalho, é o entrevistado da EXAME nesta quinta

O Brasil criou mais de 1,2 milhão de empregos no primeiro semestre de 2025, uma alta de 2,6% em relação ao mesmo período de 2024. O país tem 48 milhões de pessoas em postos formais de trabalho.

Além disso, o país registra a menor taxa de desemprego da história, com recorde da taxa de participação de pessoas na força de trabalho, maior nível de ocupação e queda no número de desalentados, ou seja, pessoas que desistiram de procurar emprego.

Apesar dos dados positivos, o governo tem desafios como a regulamentação dos trabalhadores de aplicativo e as mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

É sobre esses resultados, os desafios e projetos da pasta que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), falará nesta quinta-feira, 14, no programa Macro em Pauta. A conversa será transmitida ao vivo no canal da EXAME no YouTube a partir das 15h45.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter da EXAME, e Luciano Pádua, Editor de Macroeconomia da EXAME.

Quem é Luiz Marinho?

Marinho voltou a ser ministro de Lula em 2023, 15 anos depois ter comandado o Ministério do Trabalho (2005 a 2007) e o Ministério da Previdência Social (2007 a 2008).

O petista deixou o governo federal no final de 2008 para concorrer à prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), município que comandou de 2009 a 2016. Marinho foi eleito deputado federal nas eleições de 2022, após derrotas em disputas para o governo do Estado, em 2018, e para a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), em 2020.

Marinho fez carreira junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no qual ocupou a presidência entre 1996 e 2003. Sua principal vitória no comando da instituição foi em 1998, quando reverteu as demissões de 10 mil trabalhadores de Volkswagen e Ford. Na sequência, ocupou a presidência da CUT entre 2003 e 2004, chegando ao governo Lula sem nunca ter ocupado um cargo eletivo antes.