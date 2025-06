Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, é o entrevistado da EXAME desta segunda-feira

O estado de Santa Catarina registrou, em 2024, o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em uma década. Impulsionada pela indústria e serviços, a economia catarinense segue aquecida e tem projeções acima da média nacional também para este ano.

Os projetos e desafios da gestão estadual, as demandas prioritárias e os planos e articulações eleitorais para 2026 serão discutidos em entrevista exclusiva com o governador Jorginho Mello (PL), nesta segunda-feira, às 10h15. A conversa será transmitida ao vivo no canal da EXAME no YouTube.

Com 68 anos, Mello foi senador por Santa Catarina a partir de 2018, antes de se eleger governador em 2022. Ele também atuou como deputado federal entre 2011 e 2018.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter da EXAME, e Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.