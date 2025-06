Intenção é atrair a BYD para uma fábrica em Santa Catarina, diz Jorginho Mello

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou nesta segunda-feira, 9, que viajará à China para se reunir com a montadora BYD e negociar a construção de uma fábrica para a montagem de ônibus no estado.

"É a intenção. Temos conversa com eles, até pediram para não comentar muitos detalhes. Mas a grande ideia é trazer uma fábrica próxima de um dos nossos portos. Somos o único estado que temos seis portos", disse Mello em entrevista ao programa Macro em Pauta da EXAME.

A viagem do chefe do executivo catarinense está agendada para sexta-feira, 13, e inclui uma visita ao Japão e à China. Durante a missão, Mello discutirá não só os investimentos da BYD no estado, mas também possíveis parcerias com empresas chinesas para implementar serviços de manutenção de aviões. A ideia do governo estadual é criar uma empresa estatal para gerenciar voos entre os aeroportos estaduais e aliviar o transporte rodoviário.

"Queremos implementar voos regionais, com aviões menores de 20 lugares para passageiros e de carga. Você tira os acentos em 20 minutos e coloca carga para viabilizar os voos e ser superavitário."

Conversas com Japão e China para aumentar a exportação de carne bovina

Além das questões industriais, Mello afirmou que a ampliação das exportações de carne bovina para o Japão e a China também estará na pauta da viagem. "Santa Catarina vende muito para o Japão e para a China carne bovina e suína. Na pauta da viagem está a discussão de ampliação da venda de carne bovina", afirmou.

O governador também destacou que a guerra comercial iniciada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu uma janela de oportunidades para o Brasil, principalmente no setor de carnes.

O chefe do executivo afirmou ainda que o crescimento robusto do PIB catarinense, superior à média nacional e de outros países, atrai investidores.

"Estes países compravam muito dos Estados Unidos e com as tarifas temos uma janela de oportunidade para trazer. Temos frigoríficos muito bem montados em Santa Catarina dentro da exigência sanitária que o mundo exige, principalmente o Japão", disse Mello.