Exclusivo: José Luís Gordon, diretor do BNDES, é o entrevistado da EXAME desta sexta

A nova política industrial do governo Luiz Inácio Lula da Silva e o financiamento de exportações pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) têm sido amplamente debatidos pelo mercado e pela academia.

Em janeiro, o governo apresentou o programa Nova Indústria Brasil com R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026 para fomentar o desenvolvimento econômico e social do país. Como mostrou a EXAME, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou que o impacto fiscal da nova política industrial do governo federal será zero. E uma parte significativa do financiamento virá do BNDES.

Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou, na terça-feira, 5, três processos que analisaram as condutas de gestores do BNDES em financiamentos para obras em outros países. A decisão foi comemorada pelo presidente da instituição financeira, Aloizio Mercadante.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o diretor diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, nesta sexta-feira, 8, às 9h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Gordon é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com várias publicações na área de indústria e inovação. Foi assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação. Foi diretor de Planejamento e Gestão da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), secretário-executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e presidente da Embrapii. A partir de janeiro de 2023, assumiu como diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.