Maurício Muniz, Secretário Especial do Novo PAC, é entrevistado da EXAME nesta terça

Um dos principais programas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023, teve apenas 16,6% das obras e projetos concluídos até dezembro de 2024, mas já executou metade dos investimentos previsto até 2026.

E para detalhar o balanço das obras, os principais desafios e o que podemos esperar nos próximos meses, o Macro em Pauta recebe nesta terça-feira, 22, Maurício Muniz, secretário especial do Novo PAC da Casa Civil. A entrevista será transmitida pelo canal oficial do governo no YouTube e pelas redes sociais da EXAME.



No total, o programa prevê R$ 1,3 bilhão de investimentos em infraestrutura até 2026. Outros R$ 500 bilhões vão ocorrer até 2030.

Quem é Maurício Muniz?

Muniz é Mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano e graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP.

Ele fez parte do governo Lula 1 e 2. Foi Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento na Casa Civil entre 2004 e 2010, onde coordenou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), o Projeto Piloto de Investimentos – PPI e o monitoramento das metas.

Entre 2011 até 2016, ocupou o cargo de Secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão exercendo a secretaria executiva do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Coordenou também o Programa de Investimentos e Logística (PIL 2) e o Programa Minha casa Minha Vida. Foi Ministro dos Portos, em 2016, e posteriormente atuou nos Governos Estaduais de Minas Gerais e Bahia monitorando projetos estratégicos.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter da EXAME, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.