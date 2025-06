Com leilão de PPPs da Cesan, Espírito Santo vai atingir marco de saneamento até 2033, diz governador

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou nesta sexta-feira, 13, que o leilão de dois lotes de Parceria Público-Privada (PPP) para a coleta e o tratamento de esgoto em 43 municípios do estado resultará na universalização do saneamento até 2033, dentro do prazo do novo Marco.

"No estado todo, vamos resolver [o saneamento] até 2033 com esse leilão, que será realizado no próximo dia 17 de junho", disse Casagrande durante entrevista exclusiva ao programa Macro em Pauta, da Exame.

O investimento previsto é de quase R$ 7 bilhões ao longo de até 25 anos. O projeto deve beneficiar 1,18 milhão de capixabas, ampliando a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, sem impactar na tarifa atual de água e esgoto praticada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).

O chefe do Executivo capixaba acredita que o leilão será disputado devido à credibilidade da Cesan, estatal responsável pelo saneamento do estado. Três empresas apresentaram propostas: GS Inima, Acciona e Aegea. Vale destacar que uma mesma empresa não poderá vencer os dois blocos.

"A Cesan é uma companhia respeitada e tem essa confiança do setor privado em termos de organização. Realmente, será um leilão disputado", afirmou Casagrande.

Serão leiloados dois blocos. O Bloco 1 contempla 35 municípios, e o Bloco 2, mais oito cidades. A modelagem da PPP foi desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), passando por consulta pública e análise do Tribunal de Contas do Estado.

Casagrande ressaltou que a capital Vitória já possui saneamento universalizado e que os outros três maiores municípios contam com PPPs contratadas para avançar. O governador prevê que, na região metropolitana, o saneamento será universalizado até 2027.

"O plano de investimento dessas PPPs é que vamos universalizar o saneamento na região metropolitana até 2027 ou 2028. Em Serra, já temos rede de esgoto em todos os locais", disse.