Lupi defende fim de desconto automático na folha de aposentados para evitar fraudes

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, defendeu, em audiência nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, o fim do desconto em folha de contribuições dos beneficiários do INSS destinados para os sindicatos. As deduções indevidas são alvo de investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU).

Aos deputados, Lupi disse não ver solução para as fraudes no INSS se as autorizações para o desconto se mantiverem.

— Acho que o governo não deveria se manter nessa relação. Não vejo uma solução para o INSS ser intermediário nessa relação — disse o ministro.

Ele destacou que o desconto da contribuição associativa é "cômodo", mas que as entidades deveriam emitir boletos para cobrar os valores por outros meios.

— Faz um Pix aí, vovô — disse o ministro.

Para acabar com o descontos, é preciso alterar a lei que trata dos benefícios previdenciários. A norma autoriza as deduções, desde que expressamente autorizadas pelos beneficiários,

O ministro da Previdência mencionou ainda o homem citado no relatório da Polícia Federal como "careca do INSS". O apelido é de Antonio Carlos Camilo Antunes, que, segundo a PF, distribuiu recursos a integrantes da cúpula do órgão, que foi afastada na semana passada.

— Tem um tal de careca que age há mais de 15 anos. Eu botei esse careca lá? De onde surgiu? Temos uma sociedade com a vocação para a esperteza, a Lei de Gerson — respondeu Lupi ao ser indagado sobre as fraudes pelos parlamentares sobre omissão no cargo de ministro.

Lupi afirmou que "a verdade sempre vence e que a verdade dele está sendo colocada à prova". De forma incisiva, afirmou:

— Preparem que vai para a cadeia toda essa gentalha marginal. Essa quadrilha não é nossa, vem de longe.

O ministro afirmou ter atuado a tempo.

— Eu agi a tempo — reiterou Lupi, citando a elaboração de uma Instrução Normativa em março de 2024 para regulamentar o desconto da contribuição associativa dos aposentados a favor das entidades sindicais e, posteriormente a realização de uma auditoria interna no INSS.

Deputado leva idosa para audiência

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-SP) levou uma idosa para a sessão. Segundo ele, a aposentada tem desconto de R$ 77 para um sindicato de São Paulo e ela mora em Brasília. Ela recebe R$ 3 mil mensais. Marcel gritou e chorou. Disse que a senhora procurou o INSS recebeu como resposta que nada poderia ser feito.

Lupi disse que está na comissão porque "não tem o que temer", que trataria todos os deputados com respeito, e afirmou, olhando para Van Hattem:

— Cuidado, minha ira é santa.

Van Hattem respondeu que não se sente amedrontado.