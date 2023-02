Lula se reúne com presidente da Petrobras para discutir política de preços da gasolina

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi transferida para esta sexta-feira, 24, às 9h, no Palácio do Planalto. Os dois iriam se reunir hoje, no final da tarde, em meio às discussões no governo por uma nova política de preços dos combustíveis para a estatal, mas o encontro foi adiado para amanhã.

Lula ainda terá reunião, às 11h, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Às 15h, o presidente recebe o ministro da Defesa, José Múcio, e às 15h30, a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O último compromisso da agenda presidencial nesta sexta, às 16h30, é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.