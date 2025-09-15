Lula se reúne com Hugo Motta no Alvorada para discutir MP que aumenta isenção nas contas de luz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para um almoço no Palácio da Alvorada.

No encontro, Lula reforçou sua posição para que a Câmara não vote projeto que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O presidente reforçou que o governo é contrário ao projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a conversa, acompanhada pela ministra Gleisi Hoffmann, Lula também tratou da pauta do governo no Congresso, com prioridade para projeto que isenta de pagar Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.

A reunião ocorre às vésperas do prazo final para a votação da medida provisória (MP) que amplia isenção nas contas de luz e é uma aposta do governo para as eleições do ano que vem.

Na semana passada, a proposta chegou a ser incluída na pauta da Casa, mas foi retirada em meio a tensões pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores de Motta, o texto pode ser aprovado amanhã e seguir para análise no Senado.

Caso a medida perca a validade, as regras voltam às anteriores.

O encontro entre Lula e Motta reforça a tentativa de garantir a votação antes do prazo. Como presidente da Câmara, Motta define a pauta do plenário e pode acelerar ou retardar a análise da MP. Pela manhã desta terça-feira, ele se reunirá com líderes para definir a agenda da semana.

O presidente também discutiu a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A pauta não deve ir ao plenário nesta semana, mas Motta vem sendo pressionado a aprová-la antes do fim do mês.