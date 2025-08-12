Economia

Macro em Pauta

Lula sanciona projeto que aumenta isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos

Texto não interfere na proposta de ampliação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h47.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que garante a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos.

O projeto ratifica proposta que já estava válida por meio de medida provisória (MP), publicada em abril. O governo aumentou a faixa de isenção de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80.

A ampliação só tem efeito sobre as declarações a serem feitas em 2026, relativas aos rendimentos recebidos no ano de 2025.

O projeto de lei não interfere na proposta de ampliação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil, foi aprovado por comissão especial da Câmara em julho. O valor das tabelas foi atualizado pois estava defasado por causa do aumento do salário mínimo implementado no começo deste ano.

No ano passado, o governo aumentou o salário mínimo de R$ 1.412, em 2024, para R$ 1.518 em 2025, uma alta de R$ 106.

A ampliação dessa faixa de isenção do imposto de renda vai custar R$ 3,29 bilhões em impostos que não serão recolhidos neste ano para os cofres públicos, segundo o cálculos do governo. Para 2026 e 2027, o impacto será de R$ 5,34 bilhões e R$ 5,73 bilhões, respectivamente.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaImposto de Renda 2025

Mais de Economia

IPCA fica em 0,26% em julho, abaixo do esperado; inflação acumulada de 12 meses fica em 5,23%

Em carta à OMC, Brasil afirma que tarifaço de Trump é discriminatório

Dólar bate recorde no mercado informal de Cuba; entenda o motivo

Conta de luz mais cara? Aneel revisa para 6,3% estimativa de ajuste médio das tarifas em 2025

Mais na Exame

Future of Money

Ethereum dispara e novo recorde entra no radar após ETFs atraírem US$ 1 bilhão pela 1ª vez

Carreira

As estratégias de produtividade da CEO de 39 anos: ‘Estou sempre procurando comprar tempo de volta’

Tecnologia

Você usa o Threads? Rede já tem 115 milhões de usuários diários e encosta no X no celular

Brasil

Invasão e clonagem de placas: como esta quadrilha fazia arrastão em condomínios de luxo em SP