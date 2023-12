Lula pede pressão a Campos Neto em encontro com governadores para taxa básica de juro

Em encontro com governadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta terça-feira um movimento de pressão ao chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, para a aceleração da queda da taxa básica de juro, que está em 12,25%.

"Nós temos de mexer com o coração do presidente do Banco Central, ‘reduz um pouco o juro, que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado’. Os governadores podem ajudar, fazer pressão", disse, em cerimônia sobre o financiamento dos Bancos Públicos para investimentos nos estados.

No evento, o presidente também avaliou que uma das propriedades de bancos públicos como BNDES e Caixa Econômica Federal deve ser a garantia de empréstimos para estados e municípios, e patrocinar investimentos nos entes federativos.