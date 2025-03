Lula faz afago a chefe da Fazenda: 'Tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro'

Num momento em que a força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é questionada no mercado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um afago e elogiou o chefe da equipe econômica, em evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 12.

"Tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda".

O presidente ainda disse que Haddad "nem sempre é o mais feliz ao pegar o microfone" e pediu mais emotividade ao ministro;

"Eu falo pro Haddad: 'Haddad você tem que passar um pouco de charme'. Como eu falava para Dilma (Rousseff): 'Oh Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos'. Você fica emocionado que nem ficou a Taciana (Medeiros, presidente do Banco do Brasil), deixa cair uma lagrima, não segura, porque chorar não é um gesto de covardia. Eu fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda desse país em dois anos. Eu tava listando para trazer aqui e não quis falar de tudo se não a notícia vai ser o Haddad e não o nosso programa", finalizou Lula.