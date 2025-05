Lula enviará MP que zera a conta de luz de 16 milhões de pessoas ao Congresso nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, uma Medida Provisória (MP) que reduzirá a conta de luz e deve beneficiar 17 milhões de famílias, que totalizam 60 milhões de pessoas.

Nas contas do governo, 4,5 milhões de famílias terão a tarifa de eletricidade zerada, o que totaliza 16 milhões de pessoas.

A isenção ampliada na tarifa de energia terá um custo anual de R$ 3,6 bilhões estimado pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Esse valor será bancado com o corte de benefícios concedidos para os geradores de energia eólica e solar cobertos pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

A proposta cria a Tarifa Social de Energia Elétrica que garante a gratuidade na tarifa de energia para famílias com consumo mensal de até 80 kWh.

Nas contas do MME, esse patamar de consumo equivale à utilização de seis lâmpadas, geladeira, ventilador, ferro de passar roupa, chuveiro e o uso de um carregador para celular.

Serão beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica:

Famílias do CadÚnico com renda mensal até meio salário mínimo per capita

Pessoas com deficiência ou idosos (65+) no Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico

Famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulo de geração

Por outro lado, nas contas do MME, a gratuidade na conta de luz para as famílias de baixa renda implicará aumento médio de 0,9% para os demais consumidores regulados.

A MP também cria o Desconto Social de Energia Elétrica e determina a isenção do pagamento da CDE no consumo mensal de até 120 kWh para famílias de renda per capita entre meio e um salário mínimo.

Equilíbrio para o setor

O governo também quer aprovar medidas que considera necessárias para reequilibrar o setor. Entre elas, estão:

Rateio igualitário das cotas de Angra 1 e 2: Inclusão dos consumidores livres na base de adquirentes da produção de energia elétrica das usinas Angra 1 e 2

Inclusão dos consumidores livres na base de adquirentes da produção de energia elétrica das usinas Angra 1 e 2 Pagamento equalizado da CDE para GD: Inclusão dos consumidores livres na base de consumidores que suportam os incentivos à geração distribuída por meio da CDE

Inclusão dos consumidores livres na base de consumidores que suportam os incentivos à geração distribuída por meio da CDE Distribuição equitativa da CDE pelo consumo: Alocação mais justa dos encargos da CDE, com rateio proporcional ao consumo, independentemente do nível de tensão

Alocação mais justa dos encargos da CDE, com rateio proporcional ao consumo, independentemente do nível de tensão Limitação dos descontos de uso da rede: Limitar a extensão dos descontos de uso da rede (TUST e TUSD) para o segmento consumo

A proposta também prevê a abertura do mercado para que todos os consumidores possam escolher livremente seus fornecedores e fontes de energia a partir de 2028.

Atualmente apenas grandes consumidores podem participar do mercado livre de energia.