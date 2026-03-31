Lula diz que 'não vai sossegar' enquanto preço do diesel não parar de subir e faz críticas a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que “não vai sossegar” enquanto o preço do diesel continuar em alta, durante evento realizado nesta terça-feira, 31, em São Paulo.

A fala do chefe do Executivo ocorreu em meio a críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas ao conflito no Irã e seus impactos no mercado internacional de energia. Lula associou a alta dos combustíveis aos efeitos indiretos sobre alimentos e o custo de vida.

"E agora o que está acontecendo com a guerra no Irã? O preço do combustível está subindo. E o preço do combustível subindo vai chegar no alface, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz, vai chegar em tudo o que a gente come. Então é preciso dar um recado para esses cinco senhores que estão membros do Conselho de Segurança da ONU. O mundo precisa de paz, o mundo não precisa de guerra. Não vamos sossegar enquanto o preço do óleo diesel não parar de subir", afirmou o presidente.

Na fala, Lula mencionou os países que integram o Conselho de Segurança da ONU — França, Estados Unidos, Rússia, China e Reino Unido — ao comentar o cenário internacional. O presidente defendeu a redução de tensões geopolíticas como forma de conter a pressão sobre os preços globais de energia.

O evento teve como foco a área de educação e contou com a presença do ministro Camilo Santana, que deve deixar o cargo para disputar as próximas eleições, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, indicado por Lula como candidato a vice em uma eventual chapa de reeleição.

Acordo entre União e estados sobre diesel importado

Nesta noite, Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) afirmou que a proposta do governo federal para subsidiar o diesel importado deve contar com adesão de mais de 80% dos estados brasileiros.

Segundo a nota, o modelo prevê uma subvenção total de R$ 1,20 por litro, dividida igualmente entre União e estados, com R$ 0,60 arcados por cada parte. A medida busca conter os impactos da alta do petróleo sobre os preços internos de combustíveis.

"Com base nessas balizas mais de 80% dos estados já sinalizaram positivamente com a adesão e parceria com o governo federal visando mitigar os efeitos do choque de preços do petróleo sobre a população dos seus respectivos Estados", informou o colegiado em nota.

A proposta foi discutida no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), com participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada.

A contribuição dos estados será proporcional ao volume de diesel importado consumido em cada unidade da federação, com critérios ainda a serem definidos localmente. A política terá caráter temporário, com duração prevista de até dois meses.

"A contrapartida estadual será proporcional ao volume de diesel consumido em cada unidade da federação, conforme critérios a serem definidos por esse conjunto federativo", explica o Ministério da Fazenda no comunicado.

O Comsefaz informou que as cotas referentes aos estados que optarem por não aderir à medida não serão redistribuídas entre os participantes, mantendo o caráter voluntário da iniciativa.

"A iniciativa reforça o diálogo cooperativo entre União e estados na busca por soluções conjuntas para o mercado de combustíveis, com foco na previsibilidade de preços, na segurança do abastecimento e na manutenção do equilíbrio das contas públicas em todos os níveis de governo", afirmou o Comitê.