Lula diz que ligou para presidente do TCU para 'agradecer' por liberação de verbas do Pé-de-Meia

“A decisão contemplou. Falei hoje com o presidente do TCU para entender melhor o acórdão, e contempla a perspectiva da Fazenda e vamos conseguir acomodar o Pé-de-Meia”, declarou Haddad a jornalistas.

Pressão política e embates no TCU

Nos últimos dias, ministros do TCU foram pressionados por diversos setores da sociedade, do governo e do Congresso Nacional. Parlamentares da oposição argumentam que o formato de financiamento do programa poderia configurar uma espécie de "pedalada" fiscal, o que levou a pedidos de impeachment contra Lula.

Na segunda-feira, Haddad se reuniu com Nardes e prometeu entregar, em até 120 dias, um projeto para corrigir o financiamento do programa no Orçamento de 2026. No entanto, a proposta não agradou à área técnica do TCU nem aos ministros.

Bloqueio e reavaliação do programa

O Pé-de-Meia teve R$ 6 bilhões bloqueados pelo TCU após o Ministério Público apontar supostas irregularidades na execução do programa. O financiamento ocorre por meio do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), administrado pela Caixa Econômica Federal.

O TCU entendeu que os pagamentos aos estudantes não poderiam ser feitos diretamente pelo fundo, sendo necessário que os recursos passassem pelo Tesouro Nacional antes. Ou seja, os valores precisariam constar no Orçamento Geral da União.

Na quarta-feira, os ministros do TCU determinaram que o governo encontre, em até 120 dias, uma solução junto ao Congresso para incluir o Pé-de-Meia no Orçamento de 2025. Como medida temporária, o governo poderá usar recursos de fundos privados para manter os pagamentos até que a proposta seja analisada pelo Congresso.

A liberação dos recursos foi comemorada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

“Queria agradecer a sensibilidade dos ministros do Tribunal de Contas da União pela importância do programa, criado pelo presidente Lula para garantir a permanência do estudante na escola”, afirmou.

O que alega o governo?

O governo sustenta que o programa foi criado por lei aprovada pelo Congresso, prevendo a utilização de recursos do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc). Para o Executivo, não há irregularidade nesse modelo de financiamento.

No entanto, o TCU determinou que parte dos recursos precisa ser incluída no Orçamento e não pode ser paga "por fora". O desafio para o governo agora é que, para viabilizar os R$ 13 bilhões previstos para o programa em 2024, será necessário bloquear o mesmo valor em outras áreas do orçamento.

Como funciona o Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um dos principais programas sociais do governo Lula, voltado para estudantes de baixa renda do ensino médio público inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais. O benefício pode atingir cerca de 4 milhões de alunos.

O programa prevê os seguintes pagamentos: