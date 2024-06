Lula diz que Galípolo ‘tem condição’ de presidir BC, mas que decisão será feita com o Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta quinta-feira, que o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, tem "todas as condições de ser presidente do Banco Central". Questionado se o diretor será sua indicação em 2025, Lula disse que ainda não fechou um nome.

A declaração foi feita em entrevista à rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Galípolo é o principal cotado para suceder o atual presidente do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto, que encerra o mandato no final de 2024.

"O Galípolo é um menino de ouro, competentíssimo, de uma honestidade ímpar. Ele tem todas as condições para ser presidente do Banco Central, mas nunca conversei com ele (...) O cidadão que está lá tem mandato até dezembro, então eu não tenho pressa", disse Lula.

O petista disse que ainda não conversou com o diretor do BC sobre uma possível indicação, e que irá conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de fazer a escolha. Galípolo esteve com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto na última terça-feira, em uma reunião com foco na meta de inflação. No encontro, Lula deu aval para mudança na meta de inflação, com novo prazo de referência.

"Vou indicar uma pessoa que entenda muito de política monetária. Que goste do Brasil, que tenha compromisso com o Brasil (...) Na hora que disser que tem de aumentar a taxa de juros ele tem de explicar porque tem de aumentar. E, na hora que abaixar, também tem de explicar por que vai abaixar", comentou o presidente sobre a presidência do BC na entrevista.