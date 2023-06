Lula comemora resultado do PIB: 'Vamos crescer mais do que FMI está prevendo'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou estar confiante no crescimento da economia brasileira. "Nós trabalhamos para o PIB crescer. Estou confiante no PIB. Tenho dito para Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI está fazendo", declarou, citando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e no dia em que o Produto Interno Bruto mostrou crescimento de 1,9% no primeiro trimestre, puxado pelo setor agrícola.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê crescimento de 0,9% da economia brasileira em 2023.

Para o presidente, as políticas sociais do governo vão ajudar o Brasil crescer acima das previsões do FMI. "O Bolsa Família é importante porque chega na fonte, diretamente nas pessoas. Agora com o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), vamos ajudar muito as pessoas. Acho que o PIB vai crescer mas que o FMI prevê, vão ficar surpresos com nossa economia", declarou.

Lula ainda reforçou que o governo ainda vai anunciar um projeto de investimentos em infraestrutura para aquecer a economia, uma promessa de campanha.

Quanto ficou o PIB do Brasil?

Segundo o IBGE, o resultado foi puxado, principalmente, pelo crescimento de 21,6% da Agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. O setor tem peso de 8% na economia do país.