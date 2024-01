Lula assina concessão de rodovias paranaenses; veja o que muda com a tarifa do pedágio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinarão os contratos de concessão dos lotes 1 e 2 do sistema rodoviário paranaense nesta terça-feira, 30. A informação foi confirmada pelo deputado Zeca Dirceu (PT) na última sexta. A solenidade está agendada para 15h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Dirceu disse que o novo modelo prevê um investimento de R$ 18,7 bilhões, a duplicação de mais de 700 quilômetros de rodovias e com os valores das tarifas de cerca de metade das praticadas anteriormente. Ao longo dos próximos 30 anos, os sistemas rodoviários serão administrados pela Infraestrutura Brasil Holding XXI, vencedora do Lote 1 e que vai gerir o ativo como concessionária Via Araucária, e o Consórcio Infraestrutura PR, que arrematou o Lote 2 e vai fazer a administração como EPR Litoral Pioneiro.

O Lote 1 vai da região central até Curitiba e tem 473 quilômetros de rodovias, com trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e as PRs 418, 423 e 227. A concessão nesses trechos prevê a duplicação de 343 quilômetros e os investimentos são de R$ 7,9 bilhões para execução das obras e R$ 5,2 bilhões com despesas operacionais. Já o Lote 2 tem trechos da região Norte e de Curitiba até o Litoral, com 605 quilômetros das BRs 153 e 277 e das PRs 092, 151, 239, 407, 408, 411, 508, 804 e 855. Os investimentos serão de R$ 10,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões.

Somados os valores, as empresas vão investir R$ 30,4 bilhões nos 19 trechos de estradas. Em nota, o Governo Federal afirma que a concessão vai beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas de 41 municípios da área de abrangência.

Desconto nos pedágios