Lucro do sistema bancário totalizou R$134,4 bilhões nos últimos 12 meses até junho, queda de 6%

O lucro líquido do sistema bancário nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2023 totalizou R$134,4 bilhões, uma queda de 6% na comparação anual. Os dados fazem parte do Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Banco Central (BC).

"A rentabilidade do sistema bancário continuou pressionada no primeiro semestre de 2023, mas apresentou melhora a partir do segundo trimestre do ano. O recuo na rentabilidade refletiu a continuidade do movimento visto no semestre anterior, com o aumento das despesas com provisões, menor crescimento das receitas operacionais e pressão dos custos administrativos", informou o BC.

Segundo a autoridade monetária, houve melhora da rentabilidade na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres do ano. Essa melhora decorreu, informou o BC no documento, da menor pressão das despesas com provisões, do maior peso das novas safras nas receitas de crédito e da estabilização das despesas de captação.

"A perspectiva para os próximos trimestres é de um cenário mais positivo para a rentabilidade do sistema. No entanto, a discussão sobre o limite de juros cobrados na modalidade cartão de crédito rotativo requer atenção", informou o BC.

Sistema financeiro resiliente no Brasil

O relatório também alertou que há elevado grau de incerteza sobre as perspectivas de crescimento da economia global. A persistência da inflação tem levado os bancos centrais das principais economias a reafirmarem seus compromissos em promover a convergência das taxas de inflação para as metas, elevando os juros ou ressaltando a necessidade de mantê-las em patamares elevados por um longo período.

"Apesar do contexto internacional adverso, a atividade econômica doméstica tem demonstrado crescimento acima do previsto em 2023. O desempenho melhor que o esperado da atividade econômica tem sido acompanhado de um mercado de trabalho em expansão contínua, com salários reais relativamente estáveis. O BC considera que não há risco relevante para a estabilidade financeira. O SFN permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas", informou o BC.

Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário. Assim como o BC, o mercado financeiro percebe um SFN resiliente.