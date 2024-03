Lira pede calendário de regulamentação da Reforma Tributária para Haddad

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira, para a definição de um calendário de envio e votação das leis que vão regulamentar a da Reforma Tributária aprovada no ano passado.

Lira reconheceu que o ano eleitoral pode dificultar o andamento da pauta, mas afirmou que as aprovações precisam ocorrer em 2024.

– Pedi uma reunião com Haddad para um calendário de reegulamentação da refomra. se demorarmos a fazer, podemos entrar em um ciclo de dificuldades e entrar num vacuo de regulamentação. Devo ter hoje (terça-feira) reunião do Haddad. Temos que resolver isso no primeiro semestre, não podemos passar do ano de 2024 com isso – disse.

Regulamentação da reforma tributária

Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda falou sobre a regulamentação da reforma tributária e disse que ela precisa ser aprovada pelo Congresso até o ano que vem. Ele sinalizou ainda que acredita em votação na Câmara ainda neste ano.

"Se a regulamentação da tributária for agora em abril para o Congresso e tivermos um bom relator designado, eu penso que é possível chegar após as eleições (municipais) com um entendimento", disse a jornalistas.

De acordo com Haddad, durante as eleições, não haverá tempo para fazer audiências púbicas, mas será possível adiantar alguns pontos. "Isso vai depender muito da habilidade do relator e acredito que, na Câmara, pelo menos, haja tempo para votar", completou