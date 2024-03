Líderes da indústria de componentes inteligentes são destaque na Expo de Eletrodomésticos em Xangai

A recente Expo Mundial de Eletrodomésticos e Eletrônicos (AWE), em Xangai, foi palco de uma demonstração de tecnologias de ponta em eletrodomésticos inteligentes, liderada pela HiSilicon, uma subsidiária da Huawei Technologies, juntamente com outros fornecedores de componentes inteligentes.

Um dos destaques do evento foi a HiSilicon, que apresentou sua nova geração de unidades de microcontrole de inteligência artificial para eletrodomésticos. Além disso, em parceria com a TCL Technology, a empresa lançou um novo ar-condicionado que promete reduzir o consumo de energia por meio de algoritmos de big data de IA.

Esta foi a primeira vez que a HiSilicon participou da AWE, marcando uma mudança estratégica da empresa, que agora busca se posicionar como provedora de soluções completas, indo além de apenas fornecer chips. Com clientes nos setores de eletrônicos de consumo, casas inteligentes e eletrônicos automotivos, a empresa está buscando ampliar sua presença em mercados-chave.

Outros gigantes do setor, como Konka Group e Changhong Electric, também estiveram presentes na exposição, exibindo suas mais recentes televisões inteligentes equipadas com soluções da HiSilicon. A XGimi Technology também não ficou de fora, revelando uma nova solução de projeção desenvolvida em conjunto com a HiSilicon.

Além disso, a presença da Calterah Semiconductor Technology Shanghai foi notável, com seu chip de radar de ondas milimétricas e componentes inteligentes para produtos de monitoramento doméstico, refletindo a crescente importância da inteligência artificial e da privacidade na indústria de eletrodomésticos.

Dong Min, secretário-geral da Associação da Indústria de Vídeo da China, comentou sobre as tendências emergentes na indústria, destacando a utilização crescente de tecnologias de IA e chips para aprimorar as funções de áudio e vídeo dos produtos. Ele também observou a tendência de integração de sistemas domésticos inteligentes e a demanda por produtos personalizados e sustentáveis.

A participação dessas empresas na AWE 2024 não apenas demonstra o avanço tecnológico na indústria de eletrodomésticos, mas também reflete o compromisso com a inovação e a sustentabilidade em um mercado cada vez mais orientado pela inteligência artificial e pela conectividade.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News