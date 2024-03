Em 2º maior leilão de transmissão da Aneel, Eletrobras arremata quatro lotes; acompanhe ao vivo

A Agência Nacional de Energia (Aneel) realiza nesta quinta-feira, 28, o primeiro leilão de linha de transmissão de 2024. Esse é o segundo maior leilão da história da Aneel, com previsão de 18,2 bilhões em investimentos, atrás apenas do certame realizado em dezembro do ano passado, onde o investimento estimado foi de R$ 19,7 bilhões.

Até o momento, a Eletrobras arrematou os lotes 1, 3, 5 e 9, a EDP levou os lotes 2 e 7, enquanto a Energisa conseguiu o lote 12. O certame vai leiloar 15 lotes. Veja os detalhes do leilão:

Eletronorte arremata lote 1 com deságio de 42,39%

A Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, arrematou sozinha o lote 1 do leilão, com oferta de R$ 162,3 milhões, com deságio de 42,93% em relação ao valor máximo previsto pela ANEEL. O lote defina a entrega de 538 quilômetros de linhas e subestações no Ceará e no Piauí, com investimento previsto de R$ 1,7 bilhão. O ministério do Minas e Energia estima a criação de 3.537 empregos diretos.

O lote recebeu propostas da Cymi, Engie Brasil, Consórcio Optimus I, Fundo de Investimentos em Participações Development Warehouse e Energisa.

Lote 2 é arrematado pela EDP com deságio de 45,97%

A EDP arrematou o lote 2 pelo valor de R$ 135 milhões, com deságio de 45,97% em relação ao RAP estabelecido pela Aneel. Serão 537 quilômetros de linhas no Piauí, com expectativa de R$ 1,5 bilhão em investimentos e 3.090 empregos diretos criados. O prazo para construção é de 60 meses.

Eletrobras arremata lote 3 com deságio de 26,94%

Com oferta de R$ 114,9 milhões, um deságio de 26,94%, a Eletronorte também levou o lote 3 do certame. A empresa terá que construir 337 quilômetros de linhas, com potência de 1.800 MVA, no Ceará. Os investimentos estimados são de R$ 983,4 milhões, com estimativa de criar 1.966 empregos diretos.

Eletrobras leva lote 5 com deságio de 31,14%

O maior em extensão e potência, o lote 5 foi arrematado pela Eletronorte pelo valor de R$ 302 milhões, com deságio de 31,14%. Serão construídos 1.116 quilômetros de linhas de transmissão nos estado do Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Bahia. O investimento previsto em 66 meses é de R$ 2,6 bilhões, com expectativa de criação de 4.817 empregos diretos.

EDP arremata lote 7 com deságio de 41,05%

A EDP arrematou o lote 7 com oferta de RAP no valor de R$ 51 milhões, com deságio de 41,05%. A empresa terá que investir 528,6 milhões na construção de 390 quilômetros de linha de energia no estados do Piauí, Bahia e Tocantins. O prazo para conclusão das obras é de até 60 meses com a criação direta de 1.057 empregos.

Eletronorte arremata lote 9 com deságio de 59,39%

A Eletronorte levou o lote 9 por Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 11,6 milhões, com deságio de 59,39%. O lote propõe a construção de seis quilômetros de linhas e subestações em Santa Catarina com investimentos previstos de R$ 190,6 milhões em 42 meses. É estimado a criação de 544 empregos diretos.

Energisa leva lote 12 com deságio 29,99%

A Energisa venceu a disputa pelas novas linhas de transmissão nos estados do Maranhão e do Piauí. O valor ficou em 112.500.000,00, com deságio de 29,99% em relação ao valor em edital. A previsão é de construção de 394 quilômetros com investimentos de R$ 932,5 milhões em um prazo de 72 meses. É esperado a criação de 1.554 empregos diretos.

Leilão de linha de transmissão da Aneel ao vivo

Segundo maior leilão da história da Aneel

Foram 15 lotes em 14 estados e previsão de R$ 18,2 bilhões em investimentos. O leilão tem como objetivo a construção e manutenção de 6.464 quilômetros em linhas de transmissão novas e seccionamentos e de 9.200 mega-volt-ampères (MVA) em capacidade de transformação.

A ANEEL estima a criação de 34,9 mil empregos diretos para a construção dos 69 empreendimentos a serem licitados. Os estados com obras previstas no leilão são Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.