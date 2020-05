Juros negativos não são instrumento positivo para ser adotado, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou juros negativos não são um instrumento favorável para ser adotado nos Estados Unidos. “Não está claro para os membros do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês) que seria apropriado adotar juros negativos.” Ele fez os comentários em evento pela internet promovido pela Princeton University.

Segundo Powell, o Fed “deverá começar em poucos dias” o programa Main Street, no qual poderá repassar linhas de crédito para empresas, inclusive pequenas, com intermediação de bancos. “Os menores empréstimos deverão ser de US$ 500 mil e os maiores poderão atingir até US$ 100 milhões”, destacou.

De acordo com Powell, o Federal Reserve vai tentar criar linhas de crédito que sejam acessíveis para empresas de diversos portes.

Powell reiterou a promessa do banco central dos Estados Unidos de usar suas ferramentas para fortalecer a economia em meio à pandemia de coronavírus, mesmo quando a atenção dos investidores está voltada para a próxima fase de sua resposta.

“Essa é uma emergência de natureza que nunca vimos antes”, disse Powell, graduado na Universidade de Princeton, a Alan Blinder, professor de economia da faculdade da Ivy Leaguee e ex-vice-chair do Fed em um evento por webcast. “Cruzamos muitas linhas vermelhas que não haviam sido cruzadas antes e estou muito confortável de que essa é a situação em que você faz isso.”

Os detalhes dos programas do Fed para a era de coronavírus estão quase finalizados, e o banco central está “a poucos dias de fazer nossos primeiros empréstimos” no instrumento de empréstimos a pequenas empresas, conhecido como “Main Street”, disse Powell nesta sexta-feira.

Agora, os investidores estão procurando pistas sobre quando o Fed poderá reiniciar a compra de títulos em larga escala e firmar promessas sobre quanto tempo isso pode continuar.