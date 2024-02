Jaques Wagner: desoneração de municípios não é um assunto tão maduro quanto dos setores

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta quinta-feira, 29, que a desoneração da alíquota previdenciária das pequenas prefeituras "não é um assunto tão maduro" quanto o da desoneração dos 17 setores da economia. Por isso, segundo Wagner, há um impasse maior no governo para uma solução sobre o assunto.

"Não é um assunto tão maduro quanto era a desoneração, que já vinha vindo de longa data", afirmou.

Mesmo assim, o líder do governo afirmou que o governo "quer botar um ponto final" e resolver a situação dos municípios. Wagner defendeu que "as prefeituras pequenas de baixo orçamento não têm condição de pagar o que pagam" e que era preciso encontrar uma solução definitiva.

Dívidas previdenciárias

Questionado sobre o estoque de dívidas previdenciárias das prefeituras e a possibilidade de fazer um novo regime de parcelamento dessas dívidas, Wagner disse que "não adianta fazer Refis".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou na quarta-feira, 28, uma medida provisória derrubando a reoneração da folha de pagamentos, mantendo, assim, a desoneração dos 17 setores. A reoneração, agora, será tratada por um projeto de lei.

Lula não tratou, nessa MP, da desoneração dos municípios, que continua anulada por uma outra medida provisória publicada no fim de 2023. A decisão causou revolta de prefeitos de todo o País, que organizam uma mobilização em Brasília na semana que vem.