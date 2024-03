Japão cresce 0,4% no último trimestre de 2023 e evita recessão

Dados revisados e divulgados nesta segunda-feira mostram que o Japão evitou uma recessão técnica já que a economia voltou a crescer no último trimestre do ano passado.

As revisões, porém, foram mais fracas do que o estimado, com o consumo privado permanecendo fraco.

O produto interno bruto do Japão cresceu 0,4% no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, mais fraco do que as expectativas consensuais de crescimento de 1,1%, segundo pesquisa da Reuters. Dados provisórios do mês passado mostraram uma contração do PIB de 0,4%. A economia havia se contraído 3,3% no período de julho a setembro.

No quarto trimestre, O PIB do Japão cresceu 0,1% em relação aos três meses anteriores, mais fraco do que a mediana das previsões de crescimento de 0,3%. Os dados provisórios mostraram uma contração de 0,1%. A economia havia encolhido 0,8% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior.

No entanto, a inflação alta prejudicou a demanda doméstica e o consumo privado, ressaltando a fragilidade do crescimento no país. O consumo privado caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior - mais do que as estimativas que apontaram um declínio de 0,2%.

A Reuters informou que é provável que o Banco do Japão rebaixe sua avaliação sobre o consumo e a produção em sua próxima reunião do conselho de política econômica, em 18 e 19 de março.